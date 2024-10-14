Российский военный рассказал о потерях нашей армии в первый день СВО

Россия начала терять своих солдат ещё в первый день специальной военной операции, сразу после пересечения границы Украины. Об этом ТАСС рассказал гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичёв.

За день до начала СВО он осознал, что скоро «по всей стране будет много горя», и вспомнил, что не успел написать завещание. Его участие в начальном этапе военной кампании прекратилось буквально на третий день после ранения и эвакуации на лечение в Москву. Потом Кузьмичёв приехал служить на границу Белгородской области.

Военный контракт Дмитрия завершился незадолго до объявления частичной мобилизации. Повестки ему больше не присылали, и он остался «на гражданке».