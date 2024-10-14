Российский военный рассказал о потерях нашей армии в первый день СВО
Ветеран СВО Кузьмичёв: Первые потери РФ были сразу после пересечения границы
Россия начала терять своих солдат ещё в первый день специальной военной операции, сразу после пересечения границы Украины. Об этом ТАСС рассказал гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичёв.
За день до начала СВО он осознал, что скоро «по всей стране будет много горя», и вспомнил, что не успел написать завещание. Его участие в начальном этапе военной кампании прекратилось буквально на третий день после ранения и эвакуации на лечение в Москву. Потом Кузьмичёв приехал служить на границу Белгородской области.
Военный контракт Дмитрия завершился незадолго до объявления частичной мобилизации. Повестки ему больше не присылали, и он остался «на гражданке».
Сейчас армия Россия активно работает на фронте и ежедневно приносит хорошие новости. Например, недавно ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ. Наши парни нанесли удар по врагу с помощью БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого бойцы России смогли поразить живую силу и военную технику противника.
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