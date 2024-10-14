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14 октября, 17:51

Ветеран СВО Ковалёв стал «силовым» вице-губернатором Самарской области

Врио вице-губернатора Самарской области назначали ветерана СВО Ковалёва

Врио вице-губернатора Самарской области Максим Ковалёв. Обложка © Telegram / Самарская область

Врио вице-губернатора Самарской области Максим Ковалёв. Обложка © Telegram / Самарская область

Временно исполняющим обязанности вице-губернаторы — главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в Самарской области стал ветеран СВО Максим Ковалёв. О назначении сообщил глава региона Вячеслав Федорщиев во время оперативного совещания в местном правительстве.

«Максим Владимирович [Ковалёв] долгое время работал в органах правопорядка в Крыму, трудился в органах исполнительной власти в должности вице-губернатора Вологодской области, также является участником специальной военной операции», — представил коллегу губернатор.

Помимо этого, Федорищев представил помощника по развитию профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры Дмитрия Яковлева. В прошлом он руководил Минспортом Тульской области.

Ранее должность врио вице-губернатора занимал Юрий Рожин. 30 сентября его отправили в отставку.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что сенатором Совфеда от Брянской областной Думы стал Василий Попадайло. Он воевал в Чечне и Афганистане, а также служил в МВД.

Юрий Лысенко
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