Ветеран СВО Ковалёв стал «силовым» вице-губернатором Самарской области

Временно исполняющим обязанности вице-губернаторы — главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в Самарской области стал ветеран СВО Максим Ковалёв. О назначении сообщил глава региона Вячеслав Федорщиев во время оперативного совещания в местном правительстве.

«Максим Владимирович [Ковалёв] долгое время работал в органах правопорядка в Крыму, трудился в органах исполнительной власти в должности вице-губернатора Вологодской области, также является участником специальной военной операции», — представил коллегу губернатор.

Помимо этого, Федорищев представил помощника по развитию профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры Дмитрия Яковлева. В прошлом он руководил Минспортом Тульской области.

Ранее должность врио вице-губернатора занимал Юрий Рожин. 30 сентября его отправили в отставку.