Ветеран СВО Ковалёв стал «силовым» вице-губернатором Самарской области
Врио вице-губернатора Самарской области назначали ветерана СВО Ковалёва
Врио вице-губернатора Самарской области Максим Ковалёв. Обложка © Telegram / Самарская область
Временно исполняющим обязанности вице-губернаторы — главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в Самарской области стал ветеран СВО Максим Ковалёв. О назначении сообщил глава региона Вячеслав Федорщиев во время оперативного совещания в местном правительстве.
«Максим Владимирович [Ковалёв] долгое время работал в органах правопорядка в Крыму, трудился в органах исполнительной власти в должности вице-губернатора Вологодской области, также является участником специальной военной операции», — представил коллегу губернатор.
Помимо этого, Федорищев представил помощника по развитию профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры Дмитрия Яковлева. В прошлом он руководил Минспортом Тульской области.
Ранее должность врио вице-губернатора занимал Юрий Рожин. 30 сентября его отправили в отставку.
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