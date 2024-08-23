Назначен новый руководитель парка «Патриот»
Врио директора парка «Патриот» назначен Владимир Михайлюк
Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» назначен Владимир Михайлюк, занимавший пост замдиректора учреждения, свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц. В этой должности он сменил Вячеслава Ахмедова, которого арестовали по делу о мошенничестве.
«Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора» — говорится в данных реестра.
Ранее Михайлюк был заместителем директора — начальником многофункционального огневого центра.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» находится рядом с городом Кубинка Одинцовского городского округа Подмосковья.
Напомним, директора парка "Патриот" Ахмедова и замглавы ГУ иновационного развития Минобороны Владимира Шестерова арестовали 5 августа. Они проходят по делу о хищении средств, выделенных на работу парка "Патриот". Производство ведётся по статье "Мошенничество". Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей. Ахмедов отказался признавать вину в хищении средств. Его отправили в СИЗО, там он пробудет до 21 сентября.
VK / парк "ПАТРИОТ"