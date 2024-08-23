Назначен новый руководитель парка «Патриот»

Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» назначен Владимир Михайлюк, занимавший пост замдиректора учреждения, свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц. В этой должности он сменил Вячеслава Ахмедова, которого арестовали по делу о мошенничестве.