Миллениалы в теме: Назван самый «закруточный» месяц в году
Исследование: Миллениалы в 2024 году стали чаще покупать товары для консервации
Миллениалы стали чаще интересоваться товарами для консервации. Согласно проведённому исследованию, 34% всех продаж в этом сезоне приходится на россиян от 35 до 44 лет. Для сравнения, в прошлом году было больше людей в возрасте от 45 до 66 лет. Такие данные приводит «Газета.ru».
В целом продажи товаров для консервации в этом сезоне выше на 49%. Чаще всего любители закруток покупают пол-литровые и литровые банки, а также винтовые крышки и закаточные машинки. Примечательно, что они одинаковы востребованы как у женщин, так и мужчин: 43 и 57% соответственно. При этом мужская часть аудитории покупает бутылки по 18,9 литров, чтобы сделать домашние напитки. Женщинам нужны банки для традиционных солений и варенья.
Самым популярным месяцем для закруток в этом году стал сентябрь, выяснили аналитики «Мегамаркета». В топ-5 регионов по продажам вошли Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Нижегородская область.
Ранее россиянам рассказали о смертельной опасности закрутки банок с грибами дома. Если неправильно обработать продукт, то внутрь могут попасть возбудители (споры) ботулизма, которые содержатся в почве. Поэтому лучше консервы с грибами покупать в магазине у надёжных производителей.
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