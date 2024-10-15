Миллениалы в теме: Назван самый «закруточный» месяц в году

Миллениалы стали чаще интересоваться товарами для консервации. Согласно проведённому исследованию, 34% всех продаж в этом сезоне приходится на россиян от 35 до 44 лет. Для сравнения, в прошлом году было больше людей в возрасте от 45 до 66 лет. Такие данные приводит «Газета.ru».

В целом продажи товаров для консервации в этом сезоне выше на 49%. Чаще всего любители закруток покупают пол-литровые и литровые банки, а также винтовые крышки и закаточные машинки. Примечательно, что они одинаковы востребованы как у женщин, так и мужчин: 43 и 57% соответственно. При этом мужская часть аудитории покупает бутылки по 18,9 литров, чтобы сделать домашние напитки. Женщинам нужны банки для традиционных солений и варенья.

Самым популярным месяцем для закруток в этом году стал сентябрь, выяснили аналитики «Мегамаркета». В топ-5 регионов по продажам вошли Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Нижегородская область.