В Японии прошёл чемпионат по расслаблению тела и разума

В Японии прошёл необычный чемпионат. В Стране восходящего солнца устроили турнир по расслаблению, который облетел весь Интернет.

Главной задачей соревнования было пролежать в полностью расслабленном состоянии 90 минут. Смеяться, ходить и спать — нельзя. Участники должны надеть одежду, которая отражает их профессию или должность, и оцениваются как на основе художественных, так и технических навыков, при этом измеряются колебания сердечного ритма и в качестве критериев используются критерии релаксации.

Разрешается даже использование реквизита. Одна девушка, кстати, принесла мороженое, которое держала в руке на протяжении всего конкурса. Вообще участники могут соревноваться индивидуально или в составе команды. В этом году в конкурсе приняли участие 528 человек. Кстати, есть и система жёлтых и красных карточек, некоторых из-за нарушений даже отстраняют.