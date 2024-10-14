В Японии прошёл чемпионат по расслаблению тела и разума
Чемпионат по сильному расслаблению провели в Токио. Обложка © Niconico
В Японии прошёл необычный чемпионат. В Стране восходящего солнца устроили турнир по расслаблению, который облетел весь Интернет.
Главной задачей соревнования было пролежать в полностью расслабленном состоянии 90 минут. Смеяться, ходить и спать — нельзя. Участники должны надеть одежду, которая отражает их профессию или должность, и оцениваются как на основе художественных, так и технических навыков, при этом измеряются колебания сердечного ритма и в качестве критериев используются критерии релаксации.
Разрешается даже использование реквизита. Одна девушка, кстати, принесла мороженое, которое держала в руке на протяжении всего конкурса. Вообще участники могут соревноваться индивидуально или в составе команды. В этом году в конкурсе приняли участие 528 человек. Кстати, есть и система жёлтых и красных карточек, некоторых из-за нарушений даже отстраняют.
Ранее в Токио проводили световое шоу. Власти назвали его самым крупным в мире. С таким же заявлением представители программы обратились в Книгу рекордов Гиннесса. Проект получил название Tokyo Night and Light («Ночь и свет Токио»). Власти японской столицы пообещали, что шоу будет проводиться ежедневно по вечерам.