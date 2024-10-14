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14 октября, 17:55

На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти

Нацполиция подтвердила сообщения о минировании объектов в украинских городах

Национальная полиция Украины подтвердила получение сообщений о минировании объектов в различных регионах страны. По информации нескольких местных изданий, предполагаемое минирование затронуло десятки объектов в Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Сумах и Ужгороде, а также в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

«В регионах государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о минировании их зданий. Проводятся проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

На местах действуют специализированные службы. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и оказывать помощь. Позже украинские ведомства заявили, что сообщения о минировании объектов поступили также из четырёх других городов. По информации местных СМИ, такие случаи подтверждены в Николаеве, Одессе, Полтаве и Хмельницком.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Полтаве правоохранительные органы нейтрализовали растяжку, установленную рядом с домом сотрудницы ТЦК (местный военкомат) уклонистом. Подорваться женщина не успела. Ранее злоумышленник угрожал ей, обещая забросать гранатами. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на сотрудника правоохранительных органов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Александра Мышляева
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