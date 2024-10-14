На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
Нацполиция подтвердила сообщения о минировании объектов в украинских городах
Национальная полиция Украины подтвердила получение сообщений о минировании объектов в различных регионах страны. По информации нескольких местных изданий, предполагаемое минирование затронуло десятки объектов в Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Сумах и Ужгороде, а также в Ивано-Франковской и Черниговской областях.
«В регионах государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о минировании их зданий. Проводятся проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
На местах действуют специализированные службы. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и оказывать помощь. Позже украинские ведомства заявили, что сообщения о минировании объектов поступили также из четырёх других городов. По информации местных СМИ, такие случаи подтверждены в Николаеве, Одессе, Полтаве и Хмельницком.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Полтаве правоохранительные органы нейтрализовали растяжку, установленную рядом с домом сотрудницы ТЦК (местный военкомат) уклонистом. Подорваться женщина не успела. Ранее злоумышленник угрожал ей, обещая забросать гранатами. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на сотрудника правоохранительных органов.
Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974