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14 октября, 18:04

Минобороны России предложило расширить список ветеранов боевых действий

Российское Министерство обороны предложило присвоить статус ветерана боевых действий тем военным, которые отражают вторжение ВСУ на российскую территорию и провокации противника на государственных границах прилегающих к зоне спецоперации территорий. Об этом говорится в проекте изменений к закону «О ветеранах».

«Слова «а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года» заменить словами «на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, отражения вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Также предлагается добавить формулировку об участии в противодействии провокациям на государственной границе России и территориях субъектов страны, которые прилегают к зоне проведения СВО на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Список прилегающих к зоне специальной военной операции территорий будет определяться Правительством РФ.

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Ранее в Госдуме заявили, что разработают программу помощи для тех ветеранов СВО, которые захотят связать свою жизнь с сельским хозяйством. Сейчас многие из них не могут получить удостоверения тракториста-машиниста в новых регионах, потому что местные полигоны для обучения не соответствуют актуальным нормам гостехнадзора, вступившим в силу в нынешнем году.

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Юрий Лысенко
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