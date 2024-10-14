Минобороны России предложило расширить список ветеранов боевых действий

Российское Министерство обороны предложило присвоить статус ветерана боевых действий тем военным, которые отражают вторжение ВСУ на российскую территорию и провокации противника на государственных границах прилегающих к зоне спецоперации территорий. Об этом говорится в проекте изменений к закону «О ветеранах».

«Слова «а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года» заменить словами «на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, отражения вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Также предлагается добавить формулировку об участии в противодействии провокациям на государственной границе России и территориях субъектов страны, которые прилегают к зоне проведения СВО на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Список прилегающих к зоне специальной военной операции территорий будет определяться Правительством РФ.