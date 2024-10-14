На Урале женщина убила 13-летнюю девочку и пыталась замести следы, спалив квартиру

Жительница Первоуральска в Свердловской области подозревается в убийстве 13-летней дочери своих знакомых. Об этом сообщили в местном СК.

Помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

По данным следствия, 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов женщина поссорилась с девочкой, пока её родители были на работе. В ходе конфликта она нанесла школьнице ножевые ранения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте. А чтобы замести следы, преступница подожгла квартиру.

«Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — рассказал помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

В Следственном комитете отметили, что задержанную поместили под стражу, она признала свою вину. Обвиняемая не имела официального места работы и занималась продажей косметики на частной основе. В то время, когда произошёл инцидент, мать и отец подростка находились на работе.