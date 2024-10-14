На Урале женщина убила 13-летнюю девочку и пыталась замести следы, спалив квартиру
Жительница Первоуральска убила 13-летнюю дочь своих знакомых
Обвиняемая в убийстве девочки. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Жительница Первоуральска в Свердловской области подозревается в убийстве 13-летней дочери своих знакомых. Об этом сообщили в местном СК.
Помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
По данным следствия, 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов женщина поссорилась с девочкой, пока её родители были на работе. В ходе конфликта она нанесла школьнице ножевые ранения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте. А чтобы замести следы, преступница подожгла квартиру.
«Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — рассказал помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
В Следственном комитете отметили, что задержанную поместили под стражу, она признала свою вину. Обвиняемая не имела официального места работы и занималась продажей косметики на частной основе. В то время, когда произошёл инцидент, мать и отец подростка находились на работе.
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