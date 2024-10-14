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14 октября, 19:19

На Урале женщина убила 13-летнюю девочку и пыталась замести следы, спалив квартиру

Жительница Первоуральска убила 13-летнюю дочь своих знакомых

Обвиняемая в убийстве девочки. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Обвиняемая в убийстве девочки. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Жительница Первоуральска в Свердловской области подозревается в убийстве 13-летней дочери своих знакомых. Об этом сообщили в местном СК.

Помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

По данным следствия, 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов женщина поссорилась с девочкой, пока её родители были на работе. В ходе конфликта она нанесла школьнице ножевые ранения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте. А чтобы замести следы, преступница подожгла квартиру.

«Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — рассказал помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

В Следственном комитете отметили, что задержанную поместили под стражу, она признала свою вину. Обвиняемая не имела официального места работы и занималась продажей косметики на частной основе. В то время, когда произошёл инцидент, мать и отец подростка находились на работе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что житель станицы Лысогорской в Георгиевском округе Ставрополья напился и, вооружившись ножом, напал на свою жену на глазах у детей. Расследуя убийство, следователи провели свыше 20 экспертиз и допросили более 26 свидетелей. Преступника приговорили к 16 годам ИК строгого режима по обвинениям в рамках п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 119, 2 эпизода ч. 1 ст. 118 УК РФ.

Александра Мышляева
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