Пришла в бешенство: Названа основная версия убийства сестёр в Тольятти

13-летняя школьница убила младших сестёр в Тольятти, потому что родители постоянно заставляли её с ними сидеть. Девочка хотела тусоваться со сверстниками — и сразу после расправы ушла гулять в парк. По данным SHOT, сейчас это одна из основных версий следствия.

Близкие семьи рассказывают, что родители занимались своими делами и скидывали детей на старшую дочь. В тот роковой день девочка также собиралась гулять с подружками, но вместо этого её опять заставили сидеть с сёстрами, так как мать с отчимом уехали в полицию разбираться с заявлением.

Школьницу это взбесило, она взяла нож и зарезала своих сестёр. Более того, одну из малышек она покусала за шею. Настолько жестокую расправу девочка устроила ещё и из-за ненависти к отчиму.