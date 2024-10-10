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10 октября, 08:55

Пришла в бешенство: Названа основная версия убийства сестёр в Тольятти

SHOT: Девочка убила сестёр в Тольятти, так как родители заставляли с ними сидеть

Место убийства двух сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Место убийства двух сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

13-летняя школьница убила младших сестёр в Тольятти, потому что родители постоянно заставляли её с ними сидеть. Девочка хотела тусоваться со сверстниками — и сразу после расправы ушла гулять в парк. По данным SHOT, сейчас это одна из основных версий следствия.

Близкие семьи рассказывают, что родители занимались своими делами и скидывали детей на старшую дочь. В тот роковой день девочка также собиралась гулять с подружками, но вместо этого её опять заставили сидеть с сёстрами, так как мать с отчимом уехали в полицию разбираться с заявлением.

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Школьницу это взбесило, она взяла нож и зарезала своих сестёр. Более того, одну из малышек она покусала за шею. Настолько жестокую расправу девочка устроила ещё и из-за ненависти к отчиму.

По данным телеграм-канала, у подростка уже были серьёзные проблемы с психикой и периодически случались приступы неконтролируемой агрессии. Она наблюдалась у психологов. Сейчас малолетняя подозреваемая находится в психдиспансере. По результатам экспертизы её, вероятнее всего, отправят на принудительное лечение.

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Напомним, кошмарное убийство двух девочек двух и пяти лет случилось 8 октября в Тольятти. Устроила расправу 13-летняя сестра малышек. После убийства она отправилась гулять в парк и написала маме сообщение, что это она изрезала сестёр. Родителей в тот день не было дома, потому что они поругались и выясняли отношения в полиции. При этом семья не состояла на учёте как неблагополучная. Сейчас девочка задержана, её отправили на психиатрическую экспертизу.

Александра Вишнякова
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