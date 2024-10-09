«Назло отчиму»: Психиатр не поверил в аффект 13-летней девочки, убившей двух сестёр
Психиатр Шуров: Девочка из Тольятти не могла убить сестёр в состоянии аффекта
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13-летняя девочка, убившая в Тольятти двух сестёр, была вменяема в момент расправы. Как считает психиатр Василий Шуров, такое преступление невозможно совершить в состоянии аффекта. В беседе с Life.ru врач назвал эту трагедию немыслимым зверством и объяснил, что теперь будет с девочкой-убийцей.
Невозможно совершить такое преступление в возрасте 13 лет неосознанно, в состоянии аффекта. Очень даже осознанно девочка убивала сестёр. Она очень не хотела, чтобы в семью возвращался отчим. И она убила именно его детей, назло, наказала его, так скажем, их смертью. Это очень сильно осознанное поведение. Не надо обольщаться, что у 13-летней девочки нет мозгов, и думать, что она не понимает, что делает. Она прекрасно понимала.
Шуров не исключил, что у подростка есть личностное расстройство, его должна будет выявить психолого-психиатрическая экспертиза. Психиатр прогнозирует, что девочку отправят на очень длительное принудительное лечение.
Напомним, кошмарное убийство двух девочек двух и пяти лет случилось вчера в Тольятти. По предварительным данным, устроить расправу могла 13-летняя сестра малышек. После убийства она отправилась гулять в парк и написала маме сообщение, что это она изрезала сестёр. Родителей в тот день не было дома, потому что они поругались и выясняли отношения. При этом семья не состояла на учёте как неблагополучная. Сейчас девочка задержана, её отправили на психиатрическую экспертизу.