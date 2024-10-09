«Назло отчиму»: Психиатр не поверил в аффект 13-летней девочки, убившей двух сестёр

Невозможно совершить такое преступление в возрасте 13 лет неосознанно, в состоянии аффекта. Очень даже осознанно девочка убивала сестёр. Она очень не хотела, чтобы в семью возвращался отчим. И она убила именно его детей, назло, наказала его, так скажем, их смертью. Это очень сильно осознанное поведение. Не надо обольщаться, что у 13-летней девочки нет мозгов, и думать, что она не понимает, что делает. Она прекрасно понимала.