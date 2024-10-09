Ревность, месть, неопознанная шизофрения: Криминалист — о причинах расправы девочки над сёстрами Криминалист Игнатов: Девочка могла убить сестёр в Тольятти из ревности 9 октября, 11:41 Место убийства двух сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Причиной расправы 13-летней девочки над маленькими сёстрами в Тольятти могли стать детская ревность или не выявленные ранее психические отклонения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

«Мотивом могла послужить детская ревность. Возможно, ей досталось меньше внимания от родителей, чем детям помладше. Может, такого и не было, но ей так показалось. Также необходимо проверить девочку у специалиста, может, у неё есть какие-то отклонения, которые никто ранее и не замечал, или психические расстройства. Скрытая форма шизофрении, например. Может, ей нужно было идти гулять, её ждали друзья, а родители не отпускали из-за младших сестёр — и она решила убрать эту проблему с жизненного пути», — предполагает криминалист.

Также Игнатов не исключил, что триггером могли послужить сложные отношения с отчимом. Можно допустить, что он раздражал девочку какими-либо поступками, притеснял в чём-то, возможно, были разногласия.

«Девочка должна была понимать, что она мстит этим не только отчиму, но и своей маме. В 13 лет уже надо думать, что это страшное преступление, это жизни маленьких детишек, чьи бы они ни были. Что бы там ни было с отчимом, оправдать девочку нельзя ни в коем случае. Даже те же домогательства, если они и были со стороны отчима, не могут служить оправданием девочки. Я считаю, что этот человек уже потерян для нашего общества», — добавил эксперт.

Игнатов также уточнил, что девочке-подростку за убийство грозит максимум помещение в специальную школу-интернат закрытого типа, так как она не достигла 14 лет. А все следственные действия будут проходить в присутствии родителей и психолога.