Блюдо, которое подают холодным: Раскрыт мотив девочки, зарезавшей сестёр в Тольятти
Убившая сестёр девочка из Тольятти не желала жить с отчимом, считая его тираном
Зарезавшая двух маленьких сестёр девочка Лиза (имя изменено) из Тольятти не желала жить вместе с отчимом и пыталась отговорить свою маму от примирения с ним. Предположительно, 13-летняя подозреваемая могла расправиться с его дочерьми ради мести, пишет Mash.
Родители девочек — Юрий и Ирина — сожительствовали уже больше двух лет. 2-летняя и 5-летняя малышки родились у мужчины в предыдущем браке, а другие две девочки, включая подозреваемую в убийстве, были от первого брака Ирины. Женщина работает в детском саду. Таким образом, в квартире с Ириной и Юрием жили четыре девочки — две пары родных сестёр, приходившихся друг другу сводными.
Летом в семье начались проблемы из-за измен мужчины. Соседи рассказывали, что главу семейства выгнали из дома, и он нередко проводил ночи на лавке у подъезда, но очень хотел вернуться, потому что любил дочерей. Лиза была против и упрашивала маму не прощать Юрия, считая того тираном, но Ирина не вняла увещеваниям девочки. Предположительно, школьница восприняла это так, будто на неё всем плевать, и убила малышек, решив, что им несправедливо достаётся больше любви.
Сотрудники следствия изучают содержимое телефона подозреваемой на предмет подозрительных групп и чатов. Кроме того, они опрашивают её подруг. Уголовной ответственности за преступление Лиза не понесёт, потому что слишком юна. Максимальная мера, которую к ней могут применить — лечение в психиатрической лечебнице, если у неё выявят соответствующее расстройство.
Напомним, что жестокая расправа над 2-летней и 5-летней девочками произошла вчера в доме на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, на найденных на балконе телах остались множественные раны от ножа и даже укусы. Малышки были одни дома, 13-летняя сестра за ними присматривала. Когда убитые дети были найдены, подозреваемая уже гуляла по парку и в сообщении призналась маме, что зарезала сводных сестёр. Взрослых в тот день не было дома, потому что они выясняли отношения после ссоры. Семья при этом не считалась неблагополучной. В итоге подозреваемую отправили в психиатрический стационар на экспертизу. Ход дела контролирует прокуратура области.
Telegram / SHOT