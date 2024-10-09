Блюдо, которое подают холодным: Раскрыт мотив девочки, зарезавшей сестёр в Тольятти

Зарезавшая двух маленьких сестёр девочка Лиза (имя изменено) из Тольятти не желала жить вместе с отчимом и пыталась отговорить свою маму от примирения с ним. Предположительно, 13-летняя подозреваемая могла расправиться с его дочерьми ради мести, пишет Mash.

Родители девочек — Юрий и Ирина — сожительствовали уже больше двух лет. 2-летняя и 5-летняя малышки родились у мужчины в предыдущем браке, а другие две девочки, включая подозреваемую в убийстве, были от первого брака Ирины. Женщина работает в детском саду. Таким образом, в квартире с Ириной и Юрием жили четыре девочки — две пары родных сестёр, приходившихся друг другу сводными.

Летом в семье начались проблемы из-за измен мужчины. Соседи рассказывали, что главу семейства выгнали из дома, и он нередко проводил ночи на лавке у подъезда, но очень хотел вернуться, потому что любил дочерей. Лиза была против и упрашивала маму не прощать Юрия, считая того тираном, но Ирина не вняла увещеваниям девочки. Предположительно, школьница восприняла это так, будто на неё всем плевать, и убила малышек, решив, что им несправедливо достаётся больше любви.