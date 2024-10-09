«Рычал, всего трясло»: Соседка рассказала о метаниях отца зарезанных в Тольятти сестёр
Соседка Елена: Подозреваемая в убийстве сестёр девочка всегда была спокойной
Место убийства двух сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области
Семья из Тольятти, где 13-летняя девочка призналась в убийстве двух сестёр, выглядела дружной, а дети ладили между собой. Об этом рассказала их соседка Елена в беседе с «Газетой.ru».
По словам женщины, члены семьи никогда не проявляли друг к другу агрессии. Сожитель матери часто оставлял на асфальте милые послания: «С днём рождения, любимая» или «С добрым утром». Девочка, которую подозревают в убийстве сестёр, на первый взгляд казалась спокойным ребёнком.
Другая жительница Тольятти Мария рассказала, что часто видела детей с матерью гуляющими в парке. Случившееся стало для неё, как и для многих знакомых семьи, настоящим шоком.
«Я никогда не видела, чтобы они ругались на людях, хорошая благополучная семья. Они вместе стояли, вместе ходили. Я ещё удивлялась, что очень дружны. Я ещё думала, [мать] такая красавица, такая молодец, и дети всегда рядом. Все дети такие опрятные, хорошо одеты», — отметила Мария.
Она добавила, что видела, как отец убитых девочек после случившегося метался. В тот момент мужчина был похож на наркомана при ломке: рычал, всего трясло. Отец выбежал из подъезда, добежал до магазина и обратно, а потом по телефону кричал: «Я не знаю, что произошло».
Напомним, тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и органов нашли 8 октября в квартире дома на улице Лизы Чайкиной в Тольятти. По предварительной информации, расправу устроила 13-летняя сестра малышек. После убийства она отправилась гулять в парк и написала маме сообщение, что это она изрезала сестёр. Родителей в тот день не было дома, потому что они поругались и выясняли отношения в СК. При этом семья не состояла на учёте как неблагополучная. Сейчас девочка задержана, её отправили на психиатрическую экспертизу. Причиной такого зверского отношения к сёстрам могла стать детская ревность или не выявленные ранее психические отклонения. По другой из версий, подозреваемая была против примирения матери с отчимом и решила отомстить им, убив сестёр.