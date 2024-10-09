«Рычал, всего трясло»: Соседка рассказала о метаниях отца зарезанных в Тольятти сестёр

Семья из Тольятти, где 13-летняя девочка призналась в убийстве двух сестёр, выглядела дружной, а дети ладили между собой. Об этом рассказала их соседка Елена в беседе с «Газетой.ru».

По словам женщины, члены семьи никогда не проявляли друг к другу агрессии. Сожитель матери часто оставлял на асфальте милые послания: «С днём рождения, любимая» или «С добрым утром». Девочка, которую подозревают в убийстве сестёр, на первый взгляд казалась спокойным ребёнком.

Другая жительница Тольятти Мария рассказала, что часто видела детей с матерью гуляющими в парке. Случившееся стало для неё, как и для многих знакомых семьи, настоящим шоком.

«Я никогда не видела, чтобы они ругались на людях, хорошая благополучная семья. Они вместе стояли, вместе ходили. Я ещё удивлялась, что очень дружны. Я ещё думала, [мать] такая красавица, такая молодец, и дети всегда рядом. Все дети такие опрятные, хорошо одеты», — отметила Мария.