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14 октября, 18:41

Россия выдвинула свою кандидатуру на место в Исполнительном совете ОЗХО

Россия выдвинула свою кандидатуру на одно из двух мест в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом рассказал российский посол в Нидерландах, постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Мы выдвинули свою кандидатуру. К сожалению, в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квоты двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. Буквально на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая, кстати, уже является членом Исполсовета», — объяснил дипломат.

В результате на два места претендуют сразу три страны — Российская Федерация, Чехия и Северная Македония. Кто из них попадёт в совет, определят на выборах, подытожил Тарабрин.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / My Eyes4u

Юрий Лысенко
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