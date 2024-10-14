Россия выдвинула свою кандидатуру на место в Исполнительном совете ОЗХО
Россия выдвинула свою кандидатуру на одно из двух мест в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом рассказал российский посол в Нидерландах, постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Мы выдвинули свою кандидатуру. К сожалению, в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квоты двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. Буквально на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая, кстати, уже является членом Исполсовета», — объяснил дипломат.
В результате на два места претендуют сразу три страны — Российская Федерация, Чехия и Северная Македония. Кто из них попадёт в совет, определят на выборах, подытожил Тарабрин.
Ранее генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кирилл предупредил о планах Киева устроить провокацию с применением отравляющих веществ в зоне СВО и обвинить в нём Россию. Он объяснил, что украинская сторона сфабрикует доказательства и передаст их в ОЗХО.
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