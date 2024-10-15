В Китае раскопали гробницу возрастом 5 тысяч лет с украшениями из нефрита

Археологи обнаружили в китайской провинции Хэнань древнюю гробницу, возраст которой оценивается в пять тысяч лет. О находке сообщило агентство «Синьхуа».

Гробница, длина которой варьируется от 4,52 до 4,8 метров, а ширина — от 3,47 до 3,68 метров, оказалась местом захоронения более 350 артефактов. Среди найденных предметов — керамические изделия и украшения из нефрита. По данным агентства, это захоронение является одним из самых крупных, относящихся к культуре Давэнькоу, существовавшей в период между 4100 и 2600 годами до нашей эры.

В мае 2023 года в восточной части Китая археологи также нашли более 110 древних гробниц, возраст которых достигает 700 лет. В некоторых из них были обнаружены золотые, серебряные, бронзовые и керамические изделия, а в одной из гробниц сохранились фрески, относящиеся к периоду династии Юань (1271–1368 гг.). Росписи на стенах изображают традиционный китайский узор с сороками и ветвями, который символизирует благополучие.