Неадекват с ножом залез на крышу ТЦ в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских
SHOT: Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке
Неадекват с ножом залез на крышу торгового центра в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских, приехавших на вызов. В ответ сотрудникам пришлось открыть огонь, пишет SHOT.
Потасовка на крыше ТЦ в Стерлитамаке из-за вооружённого ножом мужчины. Видео © Telegram / SHOT
Странного мужчину заметили около «Сити Молла» в начале двенадцатого ночи по местному времени. Прибывшим на место полицейским пришлось залезть за вооружëнным мужчиной на крышу, спускаться добровольно тот отказался и даже попытался размахивать ножом.
В результате один из сотрудников применил оружие, дебошира с огнестрельным ранением увезли в больницу. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Петербурга ранил ножом охранника магазина из-за 12 плиток шоколада. Ущерб от действий преступника оценили более чем в две тысячи рублей.
Telegram / SHOT