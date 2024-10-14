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14 октября, 20:03

Неадекват с ножом залез на крышу ТЦ в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских

SHOT: Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке

Неадекват с ножом залез на крышу торгового центра в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских, приехавших на вызов. В ответ сотрудникам пришлось открыть огонь, пишет SHOT.

Потасовка на крыше ТЦ в Стерлитамаке из-за вооружённого ножом мужчины. Видео © Telegram / SHOT

Странного мужчину заметили около «Сити Молла» в начале двенадцатого ночи по местному времени. Прибывшим на место полицейским пришлось залезть за вооружëнным мужчиной на крышу, спускаться добровольно тот отказался и даже попытался размахивать ножом.

В результате один из сотрудников применил оружие, дебошира с огнестрельным ранением увезли в больницу. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.

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Ранее Life.ru рассказывал, как житель Петербурга ранил ножом охранника магазина из-за 12 плиток шоколада. Ущерб от действий преступника оценили более чем в две тысячи рублей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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