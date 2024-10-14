Неадекват с ножом залез на крышу ТЦ в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских

Неадекват с ножом залез на крышу торгового центра в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских, приехавших на вызов. В ответ сотрудникам пришлось открыть огонь, пишет SHOT.

Потасовка на крыше ТЦ в Стерлитамаке из-за вооружённого ножом мужчины. Видео © Telegram / SHOT

Странного мужчину заметили около «Сити Молла» в начале двенадцатого ночи по местному времени. Прибывшим на место полицейским пришлось залезть за вооружëнным мужчиной на крышу, спускаться добровольно тот отказался и даже попытался размахивать ножом.

В результате один из сотрудников применил оружие, дебошира с огнестрельным ранением увезли в больницу. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.