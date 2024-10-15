Посетивший Москву евродепутат Любош Блага призвал не верить лжи о России
Евродепутат от Словакии Любош Блага в Москве. Обложка © Telegram / Ľuboš Blaha
Евродепутат от Словакии Любош Блага, побывавший в Москве, заявил, что распространяемая на Западе информация о России — ложь, которой не стоит верить. Такое заявление он сделал в телеграм-канале.
Блага поделился впечатлениями от столицы России, отметив высокий уровень жизни и современную инфраструктуру. Он указал на наличие разнообразной бытовой техники и качественных автомобилей китайского и российского производства, подчеркнув, что Россия — это развитая страна. Политик также отметил, что цена бензина в России значительно ниже, чем в Европе, где граждане платят значительно больше.
Политик призвал европейцев не доверять негативным слухам о России, отметив, что видел чистоту и порядок в московском метро, которое, по его мнению, превосходит системы общественного транспорта в Париже и Нью-Йорке. Блага также подчеркнул, что экономика России продолжает расти, несмотря на санкции.
Евродепутат от Словакии Любош Блага в Москве. Видео © Telegram / Ľuboš Blaha
Кроме того, депутат отметил, что россияне с уважением относятся к своей истории и сохраняют памятники, связанные с победой над нацизмом. Его визит в Москву связан с желанием поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобские настроения на Западе.
Ранее парламентарий анонсировал своё участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову вместе со словацкими студентами, обучающимися в МГИМО. Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Евросоюзу необходимы хорошие отношения с РФ.