Евродепутат от Словакии Любош Блага, побывавший в Москве, заявил, что распространяемая на Западе информация о России — ложь, которой не стоит верить. Такое заявление он сделал в телеграм-канале.

Блага поделился впечатлениями от столицы России, отметив высокий уровень жизни и современную инфраструктуру. Он указал на наличие разнообразной бытовой техники и качественных автомобилей китайского и российского производства, подчеркнув, что Россия — это развитая страна. Политик также отметил, что цена бензина в России значительно ниже, чем в Европе, где граждане платят значительно больше.

Политик призвал европейцев не доверять негативным слухам о России, отметив, что видел чистоту и порядок в московском метро, которое, по его мнению, превосходит системы общественного транспорта в Париже и Нью-Йорке. Блага также подчеркнул, что экономика России продолжает расти, несмотря на санкции.

Евродепутат от Словакии Любош Блага в Москве. Видео © Telegram / Ľuboš Blaha