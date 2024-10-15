Мужчина тяжело ранен после прилёта украинского БПЛА по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на хутор Церковный в ночь на 15 октября. Беспилотник ударил в грузовой автомобиль, водитель которого получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

«Мужчину со множественными тяжёлыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона в Telegram.

Также боевики обстреляли село Красный Октябрь. Повреждения получили восемь автомобилей и два частных домовладения. Лишь по счастливой случайности никто из мирных не пострадал.