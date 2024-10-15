Мужчина тяжело ранен после прилёта украинского БПЛА по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на хутор Церковный в ночь на 15 октября. Беспилотник ударил в грузовой автомобиль, водитель которого получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.
«Мужчину со множественными тяжёлыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона в Telegram.
Также боевики обстреляли село Красный Октябрь. Повреждения получили восемь автомобилей и два частных домовладения. Лишь по счастливой случайности никто из мирных не пострадал.
Напомним, что несколькими часами ранее на участке дороги вблизи Красного Октября подорвался автомобиль. Дрон ВСУ усеял трассу минами «Лепесток».
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ