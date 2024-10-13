Два бойца белгородской самообороны ранены при ударе дрона-камикадзе ВСУ по авто
Два бойца самообороны получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в селе Петровка Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь», – пишет руководитель области в Телеграме.
Для прохождения дальнейшего лечения пострадавших доставят в областную клиническую больницу. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.
Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске был найден фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью. В итоге были эвакуированы жители двух ближайших домов. Напомним, в ночь на 12 октября ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. После прилёта в Приморско-Ахтарске загорелась легковушка.
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