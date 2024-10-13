Два бойца белгородской самообороны ранены при ударе дрона-камикадзе ВСУ по авто

Два бойца самообороны получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в селе Петровка Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь», – пишет руководитель области в Телеграме.