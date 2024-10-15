Жителя Техаса казнят за преступление, которое эксперты сочли невозможным

Житель Техаса Роберт Робертсон может быть казнён за преступление, в котором, по мнению множества экспертов, он невиновен. Как сообщает ABC News, дело связано со смертью его двухлетней дочери.

В ночь трагедии в 2002 году Робертсон проснулся от того, что девочка упала с кровати. Он успокоил её и вернул обратно в постель, после чего продолжил спать. Утром он обнаружил малышку без сознания, спасти ребёнка не удалось.

Во время вскрытия врач заметил на теле девочки следы травм головы и пришёл к выводу, что они могли быть получены насильственным путём. Суд также опирался на заключение другого эксперта, который утверждал, что причиной внутримозговых излияний мог быть синдром детского сотрясения, виновным в котором признали Робертсона.

Защитники обвиняемого активно пытаются отменить казнь, назначенную на 17 октября. Они указывают на то, что научное сообщество всё чаще ставит под сомнение существование синдрома детского сотрясения и точность диагностических выводов, связанных с ним. Более 30 медицинских экспертов обратились в Комиссию по помилованиям штата Техас с просьбой пересмотреть приговор, утверждая, что преступление, в котором обвиняют Робертсона, просто невозможно.

Юристы мужчины считают, что более вероятной причиной смерти девочки было воспаление лёгких, от которого она страдала до трагедии. Ребёнок принимал лекарства, содержащие кодеин и прометазин, известные своей опасностью для маленьких детей, так как могут затруднять дыхание, что иногда приводит к летальному исходу. Именно это, по мнению защитников, и стало причиной её смерти.