Гладков: Мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородском районе
В результате очередной атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В посёлке Октябрьский на жилой дом было сброшено взрывное устройство с беспилотника, в результате чего мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу на попутном транспорте, где ему диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной первой помощи он будет переведён в областную клиническую больницу.
По предварительным данным, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Администрация планирует провести подомовой обход для уточнения ущерба утром.
Ранее стало известно об атаке ВСУ по грузовому автомобилю в хуторе Церковный в Белгородчине. В результате тяжелые ранения получил водитель машины. Мужчину госпитализировали.
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