Гладков: Мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородском районе

В результате очередной атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В посёлке Октябрьский на жилой дом было сброшено взрывное устройство с беспилотника, в результате чего мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу на попутном транспорте, где ему диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной первой помощи он будет переведён в областную клиническую больницу.