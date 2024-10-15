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15 октября, 04:31

Гладков: Мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородском районе

В результате очередной атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В посёлке Октябрьский на жилой дом было сброшено взрывное устройство с беспилотника, в результате чего мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу на попутном транспорте, где ему диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной первой помощи он будет переведён в областную клиническую больницу.

По предварительным данным, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Администрация планирует провести подомовой обход для уточнения ущерба утром.

ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»
ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»

Ранее стало известно об атаке ВСУ по грузовому автомобилю в хуторе Церковный в Белгородчине. В результате тяжелые ранения получил водитель машины. Мужчину госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Артём Гапоненко
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