По полицейским открыли огонь из машины с подростками во время погони в Подольске

Сотрудникам Госавтоинспекции УМВД России по Подольску пришлось стрелять по колёсам машины, водитель которой попытался удрать от них после требований об остановке. Об этом в своём телеграм-канале сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

Погоня в Подольске. Видео © Telegram / Ирина Волк

Внимание полицейских во время патруля привлёк автомобиль с затонированным лобовым стеклом. Сотрудники потребовали водителя остановиться, но тот в ответ лишь упёр в пол педаль газа, из-за чего инспекторам пришлось сесть на хвост гонщику, который совсем не собирался уступать. Нарушитель опасно маневрировал, создавая угрозу жизни других участников дорожного движения.

«Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх. В ответ на это один из пассажиров открыл окно и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в сторону сотрудников. Тогда полицейские стали стрелять по колёсам машины», — сказано в сообщении.

В итоге лихач потерял управление, из-за чего машина опрокинулась. Выяснилось, что в салоне находились шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние. Они чудом не пострадали.

«Водитель привлекается к ответственности по трем статьям КоАП РФ. В отношении пассажира, открывшего стрельбу, по собранным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ», — заключила Ирина Волк.