Налоговую «автоупрощёнку» могут распространить на всю Россию

Минфин предложил распространить режим «автоматизированной УСН» (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) на всю Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесённого в кабмин.

С 2022 года налоговая «автоупрощёнку» действует в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Согласно его основным положениям, ФНС сам считывают налог к уплате. При этом предприниматели и компании не платят страховые взносы, не сдают декларацию и часть отчётов за сотрудников. Представителям бизнеса позволено самостоятельно выбирать объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Согласно проекту Минфина, со следующего года все регионы РФ смогут присоединиться к «автоупрощёнке», на чем ранее настаивали представители отечественного бизнеса. В ФНС и Минфине заявили, что считают результаты частичного внедрения этой меры положительными. Согласно задумке, специальный налоговой режим будет вводиться в действие законами субъектов РФ.