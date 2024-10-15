Налоговую «автоупрощёнку» могут распространить на всю Россию
Минфин предложил распространить налоговую «автоупрощёнку» на всю Россию
Минфин предложил распространить режим «автоматизированной УСН» (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) на всю Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесённого в кабмин.
С 2022 года налоговая «автоупрощёнку» действует в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Согласно его основным положениям, ФНС сам считывают налог к уплате. При этом предприниматели и компании не платят страховые взносы, не сдают декларацию и часть отчётов за сотрудников. Представителям бизнеса позволено самостоятельно выбирать объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».
Согласно проекту Минфина, со следующего года все регионы РФ смогут присоединиться к «автоупрощёнке», на чем ранее настаивали представители отечественного бизнеса. В ФНС и Минфине заявили, что считают результаты частичного внедрения этой меры положительными. Согласно задумке, специальный налоговой режим будет вводиться в действие законами субъектов РФ.
Ранее младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк сообщила о введении с 2026 года новой налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают полторакратного прожиточного минимума. По её словам, семьи смогут получать ежегодную выплату, что позволит вернуть до 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), снижая ставку налога до 6%.
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