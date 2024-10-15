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15 октября, 06:43

Life.ru выяснил личность хозяина взорванного в Москве авто и возможную причину покушения

Бизнесмену – владельцу взорванного в Москве внедорожника оторвало часть кисти

Владельцу заминированной в Москве машины оторвало часть кисти. По данным SHOT, китайский TANK принадлежит московскому бизнесмену-ресторатору 44-летнему Виктору М. По одной из версий, СВУ ему на капот могли заложить конкуренты.

Владелец взорванного внедорожника Виктору М. Фото © SHOT

Владелец взорванного внедорожника Виктору М. Фото © SHOT

Виктор владеет долями в 13 компаниях, в основном связанными с деятельностью ресторанов и кафе. Его госпитализировали в Склиф. Кроме частичной ампутации кисти, у предпринимателя диагностировали ранение ноги.

Соседка пострадавшего. Видео © SHOT

Взрывом также выбило стёкла в «мазде» соседки Виктора. Она была припаркована рядом с китайским TANK.

Как уже писал Life.ru, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребёнком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своём авто. Водитель хотел убрать его — и в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали отец с сыном и прохожий.

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Владимир Озеров
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