Машину взорвали с помощью СВУ во дворе дома в Москве, ранены три человека
Взорванная машина в Москве. Фото © Прокуратура Москвы
Неизвестные с помощью СВУ взорвали машину с людьми во дворе дома на Профсоюзной улице в Москве. В результате ранены три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
Обстановка на месте подрыва машины в Москве. Видео © Life.ru
Как рассказали Life.ru очевидцы, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребёнком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своём авто. Водитель хотел убрать его — и в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали отец с сыном и прохожий. Их увезли в больницу на скорой. У ребёнка рассечена голова, у мужчин ранение ног и рук.
«В связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, в результате которого повреждён автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, следственными органами ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», – информирует столичный главк СК.
Взорванная машина в Москве. Фото © ГСУ СК России по г. Москве
Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. Также там стоять кареты скорой. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Похожий случай произошёл 12 апреля. Тогда на одной из парковок в Москве подорвали Land Cruiser Prado. Эпицентр, предположительно, находился под водительским сиденьем. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Life.ru показывал момент взрыва. Сам пострадавший называет заказчиком покушения Киев. Взрыв автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова квалифицирован как покушение на убийство.