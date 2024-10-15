Машину взорвали с помощью СВУ во дворе дома в Москве, ранены три человека

Неизвестные с помощью СВУ взорвали машину с людьми во дворе дома на Профсоюзной улице в Москве. В результате ранены три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Обстановка на месте подрыва машины в Москве. Видео © Life.ru

Как рассказали Life.ru очевидцы, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребёнком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своём авто. Водитель хотел убрать его — и в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали отец с сыном и прохожий. Их увезли в больницу на скорой. У ребёнка рассечена голова, у мужчин ранение ног и рук.

«В связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, в результате которого повреждён автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, следственными органами ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», – информирует столичный главк СК.

Взорванная машина в Москве. Фото © ГСУ СК России по г. Москве