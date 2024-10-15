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15 октября, 06:52

Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына

Пострадавший при взрыве внедорожника московский ресторатор сразу после детонации СВУ схватил своего ребёнка и поднялся в свою квартиру на 15 этаже, истекая кровью. Уже из дома он вызвал скорую, сообщает корреспондент LIfe.ru.

Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru

Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru

Кровь в подъезде дома в Москве, во дворе которого взорвали внедорожник. Фото © LIfe.ru

Кровь в подъезде дома в Москве, во дворе которого взорвали внедорожник. Фото © LIfe.ru

В самом подъезде остались капли крови. Во дворе сейчас продолжают работать сапёры и следователи. Им предстоит выяснить, кто заложил СВУ на капот китайского внедорожника.

Как уже писал Life.ru, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребёнком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своём авто. Водитель хотел убрать его — и в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали отец с сыном и прохожий.

Life.ru выяснил личность хозяина взорванного в Москве авто и возможную причину покушения
Life.ru выяснил личность хозяина взорванного в Москве авто и возможную причину покушения
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LIfe.ru

Андрей Бражников
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