Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына

Пострадавший при взрыве внедорожника московский ресторатор сразу после детонации СВУ схватил своего ребёнка и поднялся в свою квартиру на 15 этаже, истекая кровью. Уже из дома он вызвал скорую, сообщает корреспондент LIfe.ru.

Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru

Кровь в подъезде дома в Москве, во дворе которого взорвали внедорожник. Фото © LIfe.ru

В самом подъезде остались капли крови. Во дворе сейчас продолжают работать сапёры и следователи. Им предстоит выяснить, кто заложил СВУ на капот китайского внедорожника.