Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына
Пострадавший при взрыве внедорожника московский ресторатор сразу после детонации СВУ схватил своего ребёнка и поднялся в свою квартиру на 15 этаже, истекая кровью. Уже из дома он вызвал скорую, сообщает корреспондент LIfe.ru.
Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru
Кровь в подъезде дома в Москве, во дворе которого взорвали внедорожник. Фото © LIfe.ru
В самом подъезде остались капли крови. Во дворе сейчас продолжают работать сапёры и следователи. Им предстоит выяснить, кто заложил СВУ на капот китайского внедорожника.
Как уже писал Life.ru, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребёнком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своём авто. Водитель хотел убрать его — и в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали отец с сыном и прохожий.
LIfe.ru