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15 октября, 07:05

Подрыв машины бизнесмена в Москве вывел оперативников к барам «Гадкий койот» и Dirty dance

SHOT: Мотивом покушения на москвича могли стать разборки за бар «Гадкий Койот»

Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru

Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru

Предприниматель, которому на капот заложили СВУ, владел долями в известных барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Именно бизнес-разборки оперативники считают одним из наиболее вероятных мотивов покушения, пишет SHOT.

Бар, которым владел пострадавший. Фото

Бар, которым владел пострадавший. Фото

Взрывчатку спрятали в пакет, который накрыли детской пелёнкой. Владелец китайского внедорожника — 44-летний Виктор — решил, что туда попал мусор, поспешив убрать его с капота. В этот момент раздался взрыв. Ресторатору оторвало часть кисти, а у ребёнка рассечения головы. Также ранение ноги получил один из соседей.

Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына
Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына

Как уже рассказывал Life.ru, припаркованный внедорожник TANK в Москве был подорван с помощью СВУ, которое прикрыли пелёнкой.

Владимир Озеров
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