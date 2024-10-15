Подрыв машины бизнесмена в Москве вывел оперативников к барам «Гадкий койот» и Dirty dance
SHOT: Мотивом покушения на москвича могли стать разборки за бар «Гадкий Койот»
Взорванный в Москве внедорожник. Фото © LIfe.ru
Предприниматель, которому на капот заложили СВУ, владел долями в известных барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Именно бизнес-разборки оперативники считают одним из наиболее вероятных мотивов покушения, пишет SHOT.
Бар, которым владел пострадавший. Фото
Взрывчатку спрятали в пакет, который накрыли детской пелёнкой. Владелец китайского внедорожника — 44-летний Виктор — решил, что туда попал мусор, поспешив убрать его с капота. В этот момент раздался взрыв. Ресторатору оторвало часть кисти, а у ребёнка рассечения головы. Также ранение ноги получил один из соседей.
Как уже рассказывал Life.ru, припаркованный внедорожник TANK в Москве был подорван с помощью СВУ, которое прикрыли пелёнкой.