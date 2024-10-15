Новобранцев-ракетчиков в ВСУ учат без ракет
Военнопленный ВСУ рассказал, как на Украине обучают на операторов ПТРК без ракет
Солдат ВСУ, которые только пришли на фронт, в учебке обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет. Об этом рассказал военнопленный Евгений Хотенко по воинской специальности — оператор противотанкового ракетного комплекса. Видео опубликовало Минобороны России.
Боец объяснил, что провёл в учебном подразделении минимум времени. За этот период он выстрелил из ПТРК всего лишь один раз.
«Должны были учить вести огонь из «Милана» (франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс «Милан»). Но ракет на эти ПТРК не было, поэтому нам его просто один раз показали, как он стреляет», — утверждает Хотенко.
В плен Хотенко попал в Курской области. Туда он якобы прибыл по незнанию, потому что потом командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область. Сейчас, находясь в плену, военный ВСУ получает стабильное питание, медобслуживание и сигареты.
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