Новобранцев-ракетчиков в ВСУ учат без ракет

Солдат ВСУ, которые только пришли на фронт, в учебке обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет. Об этом рассказал военнопленный Евгений Хотенко по воинской специальности — оператор противотанкового ракетного комплекса. Видео опубликовало Минобороны России.

Боец объяснил, что провёл в учебном подразделении минимум времени. За этот период он выстрелил из ПТРК всего лишь один раз.

«Должны были учить вести огонь из «Милана» (франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс «Милан»). Но ракет на эти ПТРК не было, поэтому нам его просто один раз показали, как он стреляет», — утверждает Хотенко.

В плен Хотенко попал в Курской области. Туда он якобы прибыл по незнанию, потому что потом командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область. Сейчас, находясь в плену, военный ВСУ получает стабильное питание, медобслуживание и сигареты.