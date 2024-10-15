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15 октября, 08:06

Псих с карабином убил двоих соседей из-за шума и переключился на полицейских в Ульяновске

В Ульяновске мужчина убил двоих человек, а затем стрелял по полицейским

Мужчина застрелил мужчину и женщину из-за шума в доме на улице Варейкиса в Ульяновске. В полицию 15 октября поступил звонок от жильцов, которых напугал странный шум. Детали двойного убийства сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Прибывшие на вызов полицейские, зайдя в подъезд, увидели, что в дверном проёме стоит мужчина с карабином в руках. Через мгновение над сотрудниками засвистели пули. Страж правопорядка, однако, оказался более мастеровитым стрелком, поскольку ему удалось ранить нападавшего. Затем на место прибыли врачи, однако преступник к тому моменту уже отошёл в мир иной.

Следователи выяснили, что житель дома пришёл в бешенство из-за шумных соседей. Самым лучшим решением из возможных ему показалось убийство надоедливых жильцов, поэтому он, прихватив с собой карабин, отправился «делать потише». Поднявшись на этаж выше, он несколько раз выстрелил в соседей, которые скончались.

«На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления и следователи Железнодорожного межрайонного отдела СУ СКР по Ульяновской области», — заключили представители ведомства.

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По степени безумия этот случай напоминает произошедшее ранее в Московской области. Там сосед расстрелял семейную пару, поскольку они в течение долго времени не могли поделить парковочное место. Женщине удалось спастись, а её муж умер на месте.

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Life.ru

Владимир Озеров
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