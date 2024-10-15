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15 октября, 09:29

Ловись, рыбка, большая и очень большая: В России научились ускорять рост форели

Учёные ДГТУ ускорили рост радужной форели с помощью пробиотической добавки

Пищевая пробиотическая добавка ускорит рост радужной форели. Фото © Wikipedia / Cacophony

Пищевая пробиотическая добавка ускорит рост радужной форели. Фото © Wikipedia / Cacophony

Учёные Донского государственного технического университета разработали пробиотическую пищевую добавку, которая позволит увеличить массу радужной форели и улучшить эффективность усвоения корма. Об этом рассказали в журнале Food Science of Animal Resources.

Учёные ДГТУ разработали пробиотический препарат на основе штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895. Напомним, пробиотики — это живые непатогенные микроорганизмы, улучшающие микробиоту желудочно-кишечного тракта.

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Разработанный препарат учёные добавляли в гранулированный корм для четырёхмесячных сеголетков радужной форели Oncorhynchus mykiss. В результате масса форели повысилась на 15,7%, а среднесуточная скорость роста — на 0,38%. Выживаемость рыб в опытной группе составила 98% против 96% в контрольной.

«Биологические и физиологические данные позволяют рекомендовать введение пробиотической добавки в количестве 0,15% от массы корма в состав товарного продукционного корма для радужной форели», — рассказала преподаватель ДГТУ Анжелика Брень.

Брень раскрыла секрет препарата — в качестве субстрата учёные использовали соевые бобы, а также метод твердофазной ферментации.

Предыдущие исследования учёных ДГТУ доказали, что пробиотический штамм Bacillus amyloliquefaciens B-1895 увеличивает вес сельскохозяйственных птиц, яйценоскость и качество яиц.

Специалисты университета продолжают изучать влияние пробиотиков на биохимию и физиологию лососевых, осетровых и карповых рыб. Кроме того, планируется эксперимент на соме и тиляпии.

А тем временем учёные изобрели лекарство, которое способно заменить утренние пробежки. Датские учёные заявляют, что одна таблетка равносильна забегу на 10 километров.

Алена Пенчугина
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