Ловись, рыбка, большая и очень большая: В России научились ускорять рост форели

Учёные Донского государственного технического университета разработали пробиотическую пищевую добавку, которая позволит увеличить массу радужной форели и улучшить эффективность усвоения корма. Об этом рассказали в журнале Food Science of Animal Resources.

Учёные ДГТУ разработали пробиотический препарат на основе штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895. Напомним, пробиотики — это живые непатогенные микроорганизмы, улучшающие микробиоту желудочно-кишечного тракта.

Разработанный препарат учёные добавляли в гранулированный корм для четырёхмесячных сеголетков радужной форели Oncorhynchus mykiss. В результате масса форели повысилась на 15,7%, а среднесуточная скорость роста — на 0,38%. Выживаемость рыб в опытной группе составила 98% против 96% в контрольной.

«Биологические и физиологические данные позволяют рекомендовать введение пробиотической добавки в количестве 0,15% от массы корма в состав товарного продукционного корма для радужной форели», — рассказала преподаватель ДГТУ Анжелика Брень.

Брень раскрыла секрет препарата — в качестве субстрата учёные использовали соевые бобы, а также метод твердофазной ферментации.

Предыдущие исследования учёных ДГТУ доказали, что пробиотический штамм Bacillus amyloliquefaciens B-1895 увеличивает вес сельскохозяйственных птиц, яйценоскость и качество яиц.

Специалисты университета продолжают изучать влияние пробиотиков на биохимию и физиологию лососевых, осетровых и карповых рыб. Кроме того, планируется эксперимент на соме и тиляпии.