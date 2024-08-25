Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 00:08

Эффект плацебо: Гастроэнтеролог объяснила, для кого пробиотики бесполезны

Врач Заварзина: Нет достаточных доказательств эффективности пробиотиков

Отчаянные попытки улучшить микрофлору ЖКТ при помощи пробиотиков могут оказаться бесполезной тратой времени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Отчаянные попытки улучшить микрофлору ЖКТ при помощи пробиотиков могут оказаться бесполезной тратой времени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Отчаянные попытки улучшить микрофлору ЖКТ при помощи пробиотиков могут оказаться бесполезной тратой времени. Гастроэнтеролог Наталья Заварзина предупредила россиян, что на сегодняшний день нет достаточных доказательств их эффективности, а главное — безопасности.

«Их польза наблюдалась только в некачественных исследованиях, поэтому она может быть обусловлена эффектом плацебо. В качественных исследованиях не было заметной разницы между принимавшими пробиотики или плацебо», — рассказала врач в интервью «Газете.ru».

По её словам, здоровым людям вообще нет смысла принимать данные вещества. Их приём может быть оправдан лишь после курса антибиотиков.

Худеющим объяснили, почему правило «Меньше ешь и больше двигайся» не сработает
Худеющим объяснили, почему правило «Меньше ешь и больше двигайся» не сработает

Ранее диетолог перечислил продукты, ускоряющие метаболизм, что важно в процессе похудения. А если вы боретесь с холестерином, то на помощь может прийти один модный продукт.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров