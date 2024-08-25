Эффект плацебо: Гастроэнтеролог объяснила, для кого пробиотики бесполезны
Врач Заварзина: Нет достаточных доказательств эффективности пробиотиков
Отчаянные попытки улучшить микрофлору ЖКТ при помощи пробиотиков могут оказаться бесполезной тратой времени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Отчаянные попытки улучшить микрофлору ЖКТ при помощи пробиотиков могут оказаться бесполезной тратой времени. Гастроэнтеролог Наталья Заварзина предупредила россиян, что на сегодняшний день нет достаточных доказательств их эффективности, а главное — безопасности.
«Их польза наблюдалась только в некачественных исследованиях, поэтому она может быть обусловлена эффектом плацебо. В качественных исследованиях не было заметной разницы между принимавшими пробиотики или плацебо», — рассказала врач в интервью «Газете.ru».
По её словам, здоровым людям вообще нет смысла принимать данные вещества. Их приём может быть оправдан лишь после курса антибиотиков.
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