Эффект плацебо: Гастроэнтеролог объяснила, для кого пробиотики бесполезны

Отчаянные попытки улучшить микрофлору ЖКТ при помощи пробиотиков могут оказаться бесполезной тратой времени. Гастроэнтеролог Наталья Заварзина предупредила россиян, что на сегодняшний день нет достаточных доказательств их эффективности, а главное — безопасности.

«Их польза наблюдалась только в некачественных исследованиях, поэтому она может быть обусловлена эффектом плацебо. В качественных исследованиях не было заметной разницы между принимавшими пробиотики или плацебо», — рассказала врач в интервью «Газете.ru».

По её словам, здоровым людям вообще нет смысла принимать данные вещества. Их приём может быть оправдан лишь после курса антибиотиков.