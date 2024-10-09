Всё ближе к мечте есть и худеть: Создана таблетка, заменяющая утренние пробежки
Датские учёные изобрели таблетку, которая способна заменить забег на 10 км
Изнурительные тренировки больше не нужны. Фото © Life.ru
Помните, как вы мечтали худеть от шоколада и чипсов? Датские учёные пока не нашли волшебную пилюлю, чтобы эта мечта стала реальностью, но зато изобрели препарат, который снижает уровень жира, активизирует метаболизм в мышцах, повышает выносливость — и всё это без изнурительных тренировок.
Создатели лекарства заявляют, что таблетка равносильна забегу на 10 километров.
«Мы разработали молекулу под названием LaKe, которая может имитировать естественную метаболическую реакцию организма на интенсивные упражнения и голодание. На практике молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 км с высокой скоростью натощак», – цитирует исследователей The New York Post.
Препарат уже протестировали на мышах, совсем скоро учёные начнут тесты на людях. В будущем лекарство может помочь людям с ограниченными возможностями.
А в России тем временем успешно прошла доклинические исследования вакцина от рака. В скором времени начнётся набор добровольцев для проведения первой фазы клинических испытаний. В составе препарата — модифицированные вирусы, которые заражают и уничтожают опухолевые клетки, принуждая организм больного дать иммунный ответ.