Всё ближе к мечте есть и худеть: Создана таблетка, заменяющая утренние пробежки

Помните, как вы мечтали худеть от шоколада и чипсов? Датские учёные пока не нашли волшебную пилюлю, чтобы эта мечта стала реальностью, но зато изобрели препарат, который снижает уровень жира, активизирует метаболизм в мышцах, повышает выносливость — и всё это без изнурительных тренировок.