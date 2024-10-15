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15 октября, 08:24

Уже 150 тарологов вызвались делать победные расклады для футболистов «Сокола» за 300 тысяч

В ФК «Сокол» заявили, что ищут таролога для побед, откликнулись 150 кандидатов

Таролог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Таролог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

В казанском футбольном клубе «Сокол», выступающем во второй лиге, подтвердили, что ищут таролога в команду. Спортсмены надеются, что он поможет им выиграть предстающую игру с нижегородским клубом. Об этом NEWS.ru рассказал пресс-аташе ФК Александр Егоров.

По его словам, на вакансию откликнулись уже более 150 человек. Таролог за зарплату в 300 тысяч рублей в месяц должен будет мотивировать игроков к победе, обеспечив благоприятный исход в финальном матче этого сезона.

«Очень надеемся, что таролог поможет добиться победы над «Пари НН — 2». Весь клуб работает на результат команды. Как говорится, для победы все средства хороши, которые не запрещены. Решили попробовать такой вариант. Надеемся, что в матче с «Пари НН — 2» и футболисты сделают всё, чтобы завершить сезон на победной ноте», — поделился Егоров.

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Ранее стало известно, что «Сокол» начал искать себе таролога в команду. Они опубликовали вакансию на сайте рекрутинговой платформы hh.ru. Главными задачами командного таролога станет проводить консультации с игроками и тренерами, составлять индивидуальные прогнозы для каждого футболиста, проводить групповые сеансы для всей команды и участвовать в подготовке к матчу. Платить за такие обязанности готовы от 300 тысяч рублей.

Алёна Зиновьева
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