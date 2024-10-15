Влетит в копеечку: Автоэксперт обрисовал ситуацию с шинами в России

Тем, кто собирается в этом году покупать новые шины, следует подготовить кошельки. По словам координатора движения «Общество синих ведерок», автоэксперта Петра Шкуматова, цены на резину выросли примерно на 20%. Ещё сильнее подорожал шиномонтаж. Сегодня «переобуть» машину можно не меньше, чем за 3000-3500 рублей.

«В принципе, шины растут в цене, по моим ощущениям, если говорить про китайские или производимые в России, существенно ниже уровня инфляции. Ну а шиномонтаж дорожает, и вообще подготовка машины к зимнему сезону теперь обходится в копеечку», — рассказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Шкуматов подсказал москвичам, когда лучше менять резину с летней на зимнюю. Он отметил, что делать это стоит не раньше ноября. Однако если водители часто выезжают за город, то лучше позаботиться о смене шин заранее.

«Хочу посоветовать автомобилистам, которые ездят в глухих местах, то есть в местах, где может образоваться гололедица, например, в дальнем Подмосковье ночью или ранним утром, задуматься. Но, судя по прогнозам, в Москве и в московском регионе температура плюсовая будет вплоть до первой декады ноября, поэтому, я думаю, что шипованную резину обувать ещё рановато», — заявил эксперт.