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15 октября, 09:38

Россиянин ждал 53 года, чтобы сводить любимую под венец. За это время у них даже родились внуки

В Ленинградской области пара поженилась спустя 53 года совместной жизни

Александр Гуржий и Алла Немчинова, которые сыграли свадьбу спустя 53 года семейной жизни. Фото © VK / Управление ЗАГС Ленинградской области

Александр Гуржий и Алла Немчинова, которые сыграли свадьбу спустя 53 года семейной жизни. Фото © VK / Управление ЗАГС Ленинградской области

53 года потребовалось жителю Ленинградской области, чтобы сводить любимую под венец. У Александра и Аллы, которые стали молодожёнами, за плечами уже долгая семейная жизнь: пара воспитала троих детей и несколько внуков. Удивительной историей любви в Год семьи поделилось Управление ЗАГС Ленинградской области.

«Спустя 53 года совместной жизни Александр Андреевич Гуржий и Алла Павловна Немчинова заключили брак в торжественной обстановке в Усадебном доме парка Монрепо. Очень трогательное торжество, свидетелями которого стали дети и внуки молодожёнов», — рассказали в ЗАГСе.

Александр Гуржий и Алла Немчинова, которые сыграли свадьбу спустя 53 года семейной жизни. Фото © VK / Управление ЗАГС Ленинградской области

Александр Гуржий и Алла Немчинова, которые сыграли свадьбу спустя 53 года семейной жизни. Фото © VK / Управление ЗАГС Ленинградской области

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А на днях отношения узаконил и боец смешанных единоборств Джефф Монсон. 7 октября пара поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы. Обряд венчания прошёл скромно, торжественную свадьбу чета планирует на 2025 год.

Алена Пенчугина
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