Россиянин ждал 53 года, чтобы сводить любимую под венец. За это время у них даже родились внуки

53 года потребовалось жителю Ленинградской области, чтобы сводить любимую под венец. У Александра и Аллы, которые стали молодожёнами, за плечами уже долгая семейная жизнь: пара воспитала троих детей и несколько внуков. Удивительной историей любви в Год семьи поделилось Управление ЗАГС Ленинградской области.

«Спустя 53 года совместной жизни Александр Андреевич Гуржий и Алла Павловна Немчинова заключили брак в торжественной обстановке в Усадебном доме парка Монрепо. Очень трогательное торжество, свидетелями которого стали дети и внуки молодожёнов», — рассказали в ЗАГСе.

Александр Гуржий и Алла Немчинова, которые сыграли свадьбу спустя 53 года семейной жизни. Фото © VK / Управление ЗАГС Ленинградской области