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14 октября, 16:19

Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду в Уфе

Джефф Монсон. Фото © ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим

Джефф Монсон. Фото © ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим

7 октября боец смешанных единоборств Джефф Монсон и его возлюбленная Екатерина поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы. Обряд венчания прошёл скромно,а вот торжественную свадьбу чета планирует на 2025 год. Об этом супруга Монсона сообщила РИА «Новости».

Екатерина также поделилась личным: они с Джеффом уже задумываются о детях.

«Надеемся, что Бог подарит нам это счастье», — рассказала она.

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Джефф Монсон принял ислам в Москве в 2024 году во время приёма по случаю Курбан-байрама. Ранее боец смешанных единоборств (MMA) публично отказался от гражданства США и заявил, что отныне будет приносить пользу в России, будучи её гражданином.

Алена Пенчугина
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