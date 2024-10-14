Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду в Уфе
Джефф Монсон. Фото © ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
7 октября боец смешанных единоборств Джефф Монсон и его возлюбленная Екатерина поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы. Обряд венчания прошёл скромно,а вот торжественную свадьбу чета планирует на 2025 год. Об этом супруга Монсона сообщила РИА «Новости».
Екатерина также поделилась личным: они с Джеффом уже задумываются о детях.
«Надеемся, что Бог подарит нам это счастье», — рассказала она.
Джефф Монсон принял ислам в Москве в 2024 году во время приёма по случаю Курбан-байрама. Ранее боец смешанных единоборств (MMA) публично отказался от гражданства США и заявил, что отныне будет приносить пользу в России, будучи её гражданином.