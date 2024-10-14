Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду в Уфе

7 октября боец смешанных единоборств Джефф Монсон и его возлюбленная Екатерина поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы. Обряд венчания прошёл скромно,а вот торжественную свадьбу чета планирует на 2025 год. Об этом супруга Монсона сообщила РИА «Новости».