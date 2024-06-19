Джефф Монсон принял ислам в Москве
Политолог Марков: Экс-боец UFC Джефф Монсон принял ислам в Москве
Экс-боец UFC Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон принял ислам. Как передаёт в своём телеграм-канале директор Института политических исследований Сергей Марков, опубликовавший видеозапись с места событий, это произошло в Москве.
Джефф Монсон принял ислам. Видео © Telegram / Логика Маркова
"Джефф Монсон принял ислам под восторженные крики "Аллах Акбар!" В Москве", — написал политолог.
Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран депутатом в подмосковном Красногорске. Затем атлет публично отказался быть гражданином США, а после и вовсе заявил, что больше никогда не вернётся в родную страну и будет стараться приносить пользу России, будучи её гражданином. Монсон также принимал участие в выборах российского президента. Помимо этого, певец Shaman (Ярослав Дронов) обдумывал идею создания нового хита с участием бывшего бойца UFC.