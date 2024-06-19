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19 июня, 19:28

Джефф Монсон принял ислам в Москве

Политолог Марков: Экс-боец UFC Джефф Монсон принял ислам в Москве

Экс-боец UFC Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Экс-боец UFC Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон принял ислам. Как передаёт в своём телеграм-канале директор Института политических исследований Сергей Марков, опубликовавший видеозапись с места событий, это произошло в Москве.

Джефф Монсон принял ислам. Видео © Telegram / Логика Маркова

"Джефф Монсон принял ислам под восторженные крики "Аллах Акбар!" В Москве", — написал политолог.

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"Эту историю начала Украина": Джефф Монсон объяснил, зачем набил тату с буквой Z

Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран депутатом в подмосковном Красногорске. Затем атлет публично отказался быть гражданином США, а после и вовсе заявил, что больше никогда не вернётся в родную страну и будет стараться приносить пользу России, будучи её гражданином. Монсон также принимал участие в выборах российского президента. Помимо этого, певец Shaman (Ярослав Дронов) обдумывал идею создания нового хита с участием бывшего бойца UFC.

Алексей Соловьёв
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