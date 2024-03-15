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15 марта, 13:40

"Я выбираю будущее России": Джефф Монсон принял участие в голосовании на выборах президента

Боец Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, в 2018 году ставший гражданином РФ, принял участие в выборах президента. Судя по флагам на фоне, спортсмен посетил один из избирательных участков в Башкортостане, депутатом парламента которого он и является.

Боец Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России. Видео © Телеканал "360"

"Это Джефф Монсон. Сегодня я выбираю будущее России", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

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Напомним, 15 марта стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня. Всего в бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). С самого утра на избирательные участки идут целые многодетные семьи, ветераны-долгожители и спортсмены — хоккеист СКА Брендан Лайпсик, который, как и Джефф Монсон, получил паспорт РФ.

Обложка ©

Телеканал "360"

Матвей Константинов
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