"Я выбираю будущее России": Джефф Монсон принял участие в голосовании на выборах президента
Боец Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, в 2018 году ставший гражданином РФ, принял участие в выборах президента. Судя по флагам на фоне, спортсмен посетил один из избирательных участков в Башкортостане, депутатом парламента которого он и является.
Боец Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России. Видео © Телеканал "360"
"Это Джефф Монсон. Сегодня я выбираю будущее России", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Напомним, 15 марта стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня. Всего в бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). С самого утра на избирательные участки идут целые многодетные семьи, ветераны-долгожители и спортсмены — хоккеист СКА Брендан Лайпсик, который, как и Джефф Монсон, получил паспорт РФ.