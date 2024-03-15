Получивший российский паспорт хоккеист из Канады проголосовал на выборах президента РФ

Тренерский штаб и игроки петербургского хоккейного клуба СКА в пятницу, 15 марта, проголосовали на выборах президента РФ. Избирательный участок посетил и родившийся в Канаде нападающий Брендан Лайпсик, который в январе стал обладателем российского паспорта.

Тренерский штаб и игроки СКА проголосовали на выборах президента РФ. Видео © Telegram / Хоккейный клуб СКА

"Всей командой — на выборы! Сегодня с самого утра игроки и тренерский штаб отправились на ближайший к "СКА-арене" избирательный участок и приняли участие в выборах президента нашей страны", — сказано в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).