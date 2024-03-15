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15 марта, 13:08

Получивший российский паспорт хоккеист из Канады проголосовал на выборах президента РФ

Получивший паспорт России Лайпсик и другие игроки СКА проголосовали на выборах

Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Тренерский штаб и игроки петербургского хоккейного клуба СКА в пятницу, 15 марта, проголосовали на выборах президента РФ. Избирательный участок посетил и родившийся в Канаде нападающий Брендан Лайпсик, который в январе стал обладателем российского паспорта.

Тренерский штаб и игроки СКА проголосовали на выборах президента РФ. Видео © Telegram / Хоккейный клуб СКА

"Всей командой — на выборы! Сегодня с самого утра игроки и тренерский штаб отправились на ближайший к "СКА-арене" избирательный участок и приняли участие в выборах президента нашей страны", — сказано в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи, артисты и политики.

Никита Осипов
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