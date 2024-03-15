Получивший российский паспорт хоккеист из Канады проголосовал на выборах президента РФ
Получивший паспорт России Лайпсик и другие игроки СКА проголосовали на выборах
Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Тренерский штаб и игроки петербургского хоккейного клуба СКА в пятницу, 15 марта, проголосовали на выборах президента РФ. Избирательный участок посетил и родившийся в Канаде нападающий Брендан Лайпсик, который в январе стал обладателем российского паспорта.
Тренерский штаб и игроки СКА проголосовали на выборах президента РФ. Видео © Telegram / Хоккейный клуб СКА
"Всей командой — на выборы! Сегодня с самого утра игроки и тренерский штаб отправились на ближайший к "СКА-арене" избирательный участок и приняли участие в выборах президента нашей страны", — сказано в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи, артисты и политики.