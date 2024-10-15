Россиянам рассказали, стоит ли сейчас закупаться долларами и евро

Осенью 2024 года наблюдается серьёзная девальвация рубля. В связи с этим у некоторых россиян могло появиться желание обменять свои сбережения на доллары или евро. Однако сейчас не лучший для этого период, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«После девальвации рубля, с начала осени на 15%, наверное, в моменте не лучшее время покупать перекупленные инвалюты», — сказал он в беседе с РИАМО.

Эксперт призвал жителей РФ подождать, пока рубль частично отобьёт свои потери, например, на 3% от текущего курса. Тогда можно будет более выгодно обменять его на иностранную валюту, уверен Зельцер.