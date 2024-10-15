Россиянам рассказали, стоит ли сейчас закупаться долларами и евро
Аналитик Зельцер призвал россиян подождать с обменом рубля на доллары и евро
Осенью 2024 года наблюдается серьёзная девальвация рубля. В связи с этим у некоторых россиян могло появиться желание обменять свои сбережения на доллары или евро. Однако сейчас не лучший для этого период, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«После девальвации рубля, с начала осени на 15%, наверное, в моменте не лучшее время покупать перекупленные инвалюты», — сказал он в беседе с РИАМО.
Эксперт призвал жителей РФ подождать, пока рубль частично отобьёт свои потери, например, на 3% от текущего курса. Тогда можно будет более выгодно обменять его на иностранную валюту, уверен Зельцер.
При этом в ближайшее время падения курса доллара не ожидается. 9 октября он обновил максимум 2024 года, приблизившись к 97 рублям. По прогнозам экспертов, в конце 2024 года доллар может достичь планки в 100 рублей, а евро — 110 рублей. В начале 2025-го валюта вырастет ещё больше: до 105 и 115 рублей соответственно.