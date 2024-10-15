Составлены топы самых полезных и вредных для пищеварения продуктов

Россиянам назвали три продукта, которые помогут при проблемах с пищеварением. Они благотворно влияют на работу ЖКТ и облегчают боли в животе. Об этом рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Среди полезных продуктов медик выделила кисломолочные, которые содержат в себе полезные микроорганизмы. Они делятся на продукты высокого брожения (кефир, айран, ряженка) и низкого (йогурты, творог, мацони, простокваша). По словам Капустянкой, первая категория усваивается хуже, вторая — лучше.

Также хорошо воздействуют на пищеварительную систему организма продукты, богатые клетчаткой. Это овощи, фрукты. Их надо съедать более 400 граммов в день. Кроме того, надо включить в рацион Омега-3 растительные масла: оливковое, кунжутное и льняное. Они запускают желчеотток.

Тем временем, если есть проблемы с ЖКТ, осторожность надо проявить с алкоголем, который раздражает слизистую желудка и вызывает воспаления. Не рекомендуется есть натощак блюда с острыми специями и пить газированные напитки. Для завтрака лучше приготовить слизистые каши долгой варки, добавила терапевт.