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15 октября, 10:20

Составлены топы самых полезных и вредных для пищеварения продуктов

Врач Капустянская: Омега-3 растительные масла запускают желчеотток

Россиянам назвали три продукта, которые помогут при проблемах с пищеварением. Они благотворно влияют на работу ЖКТ и облегчают боли в животе. Об этом рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Среди полезных продуктов медик выделила кисломолочные, которые содержат в себе полезные микроорганизмы. Они делятся на продукты высокого брожения (кефир, айран, ряженка) и низкого (йогурты, творог, мацони, простокваша). По словам Капустянкой, первая категория усваивается хуже, вторая — лучше.

Также хорошо воздействуют на пищеварительную систему организма продукты, богатые клетчаткой. Это овощи, фрукты. Их надо съедать более 400 граммов в день. Кроме того, надо включить в рацион Омега-3 растительные масла: оливковое, кунжутное и льняное. Они запускают желчеотток.

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Тем временем, если есть проблемы с ЖКТ, осторожность надо проявить с алкоголем, который раздражает слизистую желудка и вызывает воспаления. Не рекомендуется есть натощак блюда с острыми специями и пить газированные напитки. Для завтрака лучше приготовить слизистые каши долгой варки, добавила терапевт.

Ранее Life.ru писал, что ежедневное включение куриных яиц в рацион существенно снижает вероятность появления нейродегенеративных патологий, например, деменции. Впоследствии эти данные могут стать основой для разработки рекомендаций по питанию для пожилых людей.

Обложка ©

freepik/stefamerpik

Алёна Зиновьева
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