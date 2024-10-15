Семью убитого из-за пива подростка в Талгаре будет защищать брат Салтанат Нукеновой

После убийства 16-летнего Шерзата Болата в казахстанском Талгаре обстановка накаляется с каждым днём. В городе дежурит Нацгвардия, а местные жители продолжают проводить митинги. К ситуации подключился правозащитник Айтбек Амангельды, который является братом Салтанат Нукеновой, жестоко убитой своим мужем — экс-министром национальной экономики страны Куандыома Бишимбаевым. Он нанял команду адвокатов для защиты семьи погибшего ребёнка.

Местные жители считают, что в убийстве 16-летнего Шерзата замешана ОПГ, известная как «хуторские». Так они называют банду, состоящую из жителей нескольких сёл в районе Талгара. Силовые структуры опровергают эту информацию. Тем не менее отцу подростка продолжают поступать угрозы, семью взяли под охрану.

«Мне уже несколько раз угрожали по телефону, даже увозили. Были случаи, когда меня обманом приглашали на улицу, представляясь юристами, адвокатами, сокурсниками. Я прошу людей: пусть больше не будет кровопролития. Я настаиваю на открытом суде», — сказал отец погибшего подростка, передаёт РИА «Новости».