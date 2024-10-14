Нацгвардия Казахстана начала патрулировать Талгар после убийства подростка
Улицы Талгара начали патрулировать сотрудники Национальной гвардии Казахстана после жестокой расправы над подростком и покушения на членов его семьи. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило агентство Kazinform.
Напомним, что 4 октября неизвестные напали на 16-летнего юношу, который заступился за отца — хозяина магазина. Группа мужчин пыталась украсть пиво, но смелый парень не позволил им уйти, не расплатившись. Тогда преступники позвали приятелей с ружьями и ножами и жестоко расправились над ребёнком. А 12 октября кто-то поджог дом семьи погибшего. К счастью, внутри никого не оказалось. Всего по этому делу задержано семь подозреваемых.
«Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — добавили в пресс-службе Нацгвардии.
Не менее страшное убийство произошло недавно и в Тольятти. Там 13-летняя девочка расправилась с младшими сёстрами и как ни в чём не бывало пошла гулять. Родителей в момент преступления дома не было — они находились в отделении СК и выясняли отношения. Убийцу отправили в психиатрический стационар на экспертизу.
ТАСС / Валерий Шарифулин