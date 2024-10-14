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13 октября, 22:36

Нацгвардия Казахстана начала патрулировать Талгар после убийства подростка

Улицы Талгара начали патрулировать сотрудники Национальной гвардии Казахстана после жестокой расправы над подростком и покушения на членов его семьи. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило агентство Kazinform.

Напомним, что 4 октября неизвестные напали на 16-летнего юношу, который заступился за отца — хозяина магазина. Группа мужчин пыталась украсть пиво, но смелый парень не позволил им уйти, не расплатившись. Тогда преступники позвали приятелей с ружьями и ножами и жестоко расправились над ребёнком. А 12 октября кто-то поджог дом семьи погибшего. К счастью, внутри никого не оказалось. Всего по этому делу задержано семь подозреваемых.

«Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — добавили в пресс-службе Нацгвардии.

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Не менее страшное убийство произошло недавно и в Тольятти. Там 13-летняя девочка расправилась с младшими сёстрами и как ни в чём не бывало пошла гулять. Родителей в момент преступления дома не было — они находились в отделении СК и выясняли отношения. Убийцу отправили в психиатрический стационар на экспертизу.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Пушкарев
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