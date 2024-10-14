Нацгвардия Казахстана начала патрулировать Талгар после убийства подростка

Улицы Талгара начали патрулировать сотрудники Национальной гвардии Казахстана после жестокой расправы над подростком и покушения на членов его семьи. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило агентство Kazinform.

Напомним, что 4 октября неизвестные напали на 16-летнего юношу, который заступился за отца — хозяина магазина. Группа мужчин пыталась украсть пиво, но смелый парень не позволил им уйти, не расплатившись. Тогда преступники позвали приятелей с ружьями и ножами и жестоко расправились над ребёнком. А 12 октября кто-то поджог дом семьи погибшего. К счастью, внутри никого не оказалось. Всего по этому делу задержано семь подозреваемых.