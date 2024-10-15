В Благовещенске остановка едва не рухнула на женщину

В центре Благовещенска автобусная остановка упала, чуть не убив ожидающую транспорт местную жительницу. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Остановка чуть не придавила женщину в Благовещенске. Видео © Telegram / Amur Mash

На кадрах видно, как женщина буквально за секунду до падения конструкции отскакивает и выбегает на проезжую часть. Как уточняется, остановка на пересечении улиц Горького и Комсомольской не выдержала сильного ветра.