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15 октября, 11:38

«Откуда деньги?» Экс-солист Bad Boys Blue обвинил немецкие власти в терроре

Экс-солист Bad Boys Blue Маккой: В ФРГ тяжело из-за бесконечных проверок властей

Кевин Маккой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kevin J Mccoy

Кевин Маккой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kevin J Mccoy

Экс-солист легендарной группы Bad Boys Blue Кевин Маккой вместе с семьёй был вынужден переехать из Германии в Испанию. По словам музыканта, на прежнем месте стало просто невозможно жить.

Маккой рассказал, что в Германии серьёзно просела экономика, из-за этого местные власти стали мучить жителей постоянными проверками и расспросами об источниках доходов. Артист так устал от этого, что решил уехать из страны.

«Раньше я жил в Германии. Потом Германия разонравилась. Там в последнее время появилось много проблем, экономика страны просела. Если у тебя есть деньги и ты пребываешь в хорошем настроении, то государственные органы приходят с проверками: а откуда у тебя деньги, а чем ты зарабатываешь?» — объяснил исполнитель хита You’re a Woman в беседе с NEWS.ru.

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Ситуацию усугубило и то, что артист зарабатывает на концертах в России. Представителям немецкой власти не понравилось, что музыкант выступает в «стране-агрессоре». По словам Маккоя, Испания в этом плане — политически нейтральная страна, которая не пытается учить других, как правильно жить.

Ранее сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к России и поблагодарил за победу над нацистами во время Второй мировой войны.

Алёна Зиновьева
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