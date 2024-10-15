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15 октября, 12:05

Бежавших с Украины уклонистов требуют объявить «негражданами»

Комбриг «Хартии» ВСУ Оболенский просит присвоить уклонистам статус «негражданин»

Командир элитной 13-й бригады Нацгвардии ВСУ «Хартия» Игорь Оболенский придумал новое наказание для украинцев призывного возраста, которые сбежали из страны от мобилизации и отказываются возвращаться. Таким мужчинам он призывает предоставить статус «негражданин».

«Есть права и есть обязанности. Есть люди, которые сейчас за границей, которые не хотят возвращаться, которые там сидят на соцпакетах, – за мужчин я очень неприятно удивлён. Это очень неприятно. Все, кто выехал за границу и не хотят возвращаться — статус негражданин»,сказал полковник в интервью «Украинской правде».

Наказывать также комбриг призывает и тех, кто остался в Незалежной, но не хочет идти на фронт. Оболенский предложил таким гражданам поставить запрет на голосование на 5 лет.

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В том же интервью командир 13-й бригады «Хартии» призвал снизить возраст для мобилизации до 21 года. Такое решение сможет лучшим образом отразиться на стране и не принесёт совершенно никакого вреда, уверен Оболенский. Он также заявил, что сейчас важно подумать и о демографической угрозе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Наталья Афонина
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