Бежавших с Украины уклонистов требуют объявить «негражданами»

Командир элитной 13-й бригады Нацгвардии ВСУ «Хартия» Игорь Оболенский придумал новое наказание для украинцев призывного возраста, которые сбежали из страны от мобилизации и отказываются возвращаться. Таким мужчинам он призывает предоставить статус «негражданин».

«Есть права и есть обязанности. Есть люди, которые сейчас за границей, которые не хотят возвращаться, которые там сидят на соцпакетах, – за мужчин я очень неприятно удивлён. Это очень неприятно. Все, кто выехал за границу и не хотят возвращаться — статус негражданин», — сказал полковник в интервью «Украинской правде».

Наказывать также комбриг призывает и тех, кто остался в Незалежной, но не хочет идти на фронт. Оболенский предложил таким гражданам поставить запрет на голосование на 5 лет.