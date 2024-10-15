«Пацанов не брошу!» Скорбящие выстроились в 40-километровую колонну на похоронах героя СВО

Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с погибшим на спецоперации солдатом ВС РФ Артёмом Дамбаевым. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Забайкалье».

Артём Дамбаев родом из села Зугмара, которое находится на границе Бурятии с Забайкальским краем. В январе 2022 года он поехал на учения в Белоруссию, 21 февраля ему исполнилось 25 лет, а 24 числа началась спецоперация.

В марте того же года батальон, в котором служил Дамбаев, попал в засаду. Начался страшный бой, выстрелы, крики и рёв военной техники смешались в кучу. Когда машина, на которой Артём вместе с командиром Балданом Цыдыповым вывозили раненых, вышла из строя, они решили остаться внутри, подставившись под огонь ВСУ, тем самым обеспечив прикрытие отступающей танковой колонне. Дамбаев погиб в тот день, но сумел спасти жизни 150 товарищей.

«Он сказал «Пацанов не брошу!» и раненый остался отстреливаться вместе с командиром. Получилось так, что командир выжил, а Артём нет», — рассказала тётя погибшего солдата.

В июне того же года в Забайкалье прошли похороны, на которые, чтобы почтить память Артёма Дамбаева, люди выстроились в живой коридор длиной почти 40 километров. Гроб с телом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.