Офтальмолог объяснил, как высчитать безопасную дистанцию от глаз до телевизора

Офтальмолог Кирилл Светлаков назвал оптимальное расстояние, которое должно быть от включённого телевизора до глаз, чтобы не испортить зрение. По словам специалиста, дистанция рассчитывается по диагонали либо по размерам высоты экрана. Об этом врач рассказал в беседе с NEWS.ru.

«Если показатель составляет метр, умножаем на три. Получаем оптимальную дистанцию от глаз до экрана в три метра. Если диагональ телевизора 55 дюймов, или 139 сантиметров, то, как правило, оптимальное расстояние составляет примерно 2,5 метра», — объяснил медик.

В случае с ноутбуком или ПК диагональ в дюймах необходимо умножать на четыре. Для детей эти правила ещё более жёсткие. Как рассказал Светлаков, чтобы не перенапрягались глаза, ребёнок должен сидеть от телевизора дальше, чем на три метра. Кроме того, родителям нельзя разрешать смотреть своим детям мультики дольше 40 минут.

«Очень важно, чтобы телевизор не имел избытка синего спектра для комфортного состояния глаз ребёнка. Кроме того, большую роль играют качество матрицы и герцовка монитора: чем она выше, тем лучше», — подытожил офтальмолог.