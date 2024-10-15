Путин на встрече с Лихачёвым заявил, что у атомной отрасли РФ хорошее будущее

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Обсуждалась текущая деятельность госкорпорации, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы глава государства отметил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее.

Встреча Путина и Лихачёва. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это ещё говорит о том, что около 30% — это достаточно молодые люди — сотрудников этой отрасли», — сказал российский лидер в ответ на приглашение Лихачёва на восьмидесятилетие «Росатома».

Глава компании в ходе встречи также проинформировал президента, что госкорпорации удалось сохранить серьёзные параметры развития и не только укрепить проекты, но и сделать серьёзные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития. Кроме того, руководитель «Росатома» рассказал о финансовых показателях компании, зарубежных инициативах и научных исследованиях, а также о ходе выполнения государственного оборонного заказа и обеспечении транспортного суверенитета страны.