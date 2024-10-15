Путин на встрече с Лихачёвым заявил, что у атомной отрасли РФ хорошее будущее
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Обсуждалась текущая деятельность госкорпорации, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы глава государства отметил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее.
Встреча Путина и Лихачёва. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это ещё говорит о том, что около 30% — это достаточно молодые люди — сотрудников этой отрасли», — сказал российский лидер в ответ на приглашение Лихачёва на восьмидесятилетие «Росатома».
Глава компании в ходе встречи также проинформировал президента, что госкорпорации удалось сохранить серьёзные параметры развития и не только укрепить проекты, но и сделать серьёзные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития. Кроме того, руководитель «Росатома» рассказал о финансовых показателях компании, зарубежных инициативах и научных исследованиях, а также о ходе выполнения государственного оборонного заказа и обеспечении транспортного суверенитета страны.
Ранее Life.ru писал, что Путин провёл рабочую встречу с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. На встрече она доложила президенту о текущем состоянии выборных кампаний 2024 года, включая президентские выборы и Единый день голосования, а также отметила развитие системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и переход на новую цифровую платформу — ГАС «Выборы» версии 2.0, который запланирован на 2025 год.