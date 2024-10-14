Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин провёл встречу Эллой Памфиловой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Владимирович, год был необычный, очень сложный, насыщенный разными событиями, электоральный. Всё-таки две такие кампании: и беспрецедентная президентская кампания, и эта. Я бы хотела немножко обобщить, если Вы не возражаете», — начала отчёт Памфилова.

На встрече Памфилова доложила Путину о текущем состоянии выборных кампаний 2024 года, включая президентские выборы и Единый день голосования. Она также отметила развитие системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и переход на новую цифровую платформу — ГАС «Выборы» версии 2.0, который запланирован на 2025 год. В частности, глава ЦИК сообщила о рекордной явке.